PMI industrial da zona do euro avança a 50,7 em agosto e supera prévia, afirma S&P Global

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da zona do euro subiu de 49,8 em julho para 50,7 em agosto, atingindo o maior nível em 38 meses, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 1, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Comercial Bank. O resultado definitivo de agosto superou a leitura preliminar, de 50,5. O número acima de 50 indica que a atividade manufatureira do bloco passou a se expandir no mês passado.