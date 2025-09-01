PIB da Turquia cresce 1,6% no 2º trimestre ante os três meses anteriores

O Produto Interno Bruto (PIB) da Turquia cresceu 1,6% no segundo trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, de acordo com dados com ajustes sazonais publicados nesta segunda-feira, 1, pelo Turkstat, como é conhecido o instituto de estatísticas local. Na comparação anual, o PIB turco teve expansão de 4,8% entre abril e junho, informou o Turkstat.