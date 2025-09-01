Bolsas da Europa operam em alta modesta, com destaque para setores farmacêutico e de defesa

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 01/09/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta modesta na manhã desta segunda-feira, com destaque para ações dos setores farmacêutico e de defesa, enquanto investidores avaliam os últimos dados de manufatura e desemprego da zona do euro.

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,23%, a 551,38 pontos.

Em Copenhague, a ação da Novo Nordisk subia 2,6%, após a empresa farmacêutica dinamarquesa revelar estudo mostrando que seu medicamento para perda de peso, o Wegovy, reduziu o risco de ataque cardíaco, derrame ou morte em 57% em comparação ao Mounjaro e ao Zepbound, da concorrente americana Eli Lilly. No horário acima, o subíndice europeu do setor farmacêutico tinha ganho de 0,7% no horário acima.

Já em Londres, a BAE Systems exibia alta de 2%, após garantir contrato de 10 bilhões de libras para construir navios de guerra para a Noruega. Outras ações britânicas de defesa se beneficiavam, caso da Rolls-Royce (+2,1%) e da Babcock (+3,3%).

No noticiário macroeconômico, pesquisa da S&P Global apontou que o PMI industrial da zona do euro subiu para 50,7 em agosto, um pouco mais do que inicialmente estimado. Ainda no bloco, a taxa de desemprego voltou para a mínima recorde de 6,2% em julho.

A liquidez na Europa tende a ser mais restrita em função do feriado do Dia do Trabalho nos EUA, que deixará os mercados americanos fechados hoje.

Às 6h58 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,20%, a de Paris também avançava 0,20% e a de Frankfurt ganhava 0,36%. As de Milão e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,48% e 0,29%. Na contramão, a de Madri caía 0,14%.

Contato: [email protected]

*Com informações da Dow Jones Newswires