Esportes Titulo

Corinthians recusa oferta de R$ 190 mi da Roma por Yuri Aberto e prioriza manutenção do elenco

31/08/2025 | 23:21
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Corinthians recusou uma proposta de 30 milhões de euros (R$ 190 milhões) feita pela Roma, da Itália, para contratar o atacante Yuri Alberto. Mesmo precisando de dinheiro para quitar dívida na casa de R$ 40 milhões com o Santos Laguna, motivo do 'transfer ban' enfrentando no momento, o clube avalia que o jogador é imprescindível para o momento.

A diretoria sequer abriu conversas com os italianos. Caso aceitasse, ficaria com 50% do valor, já que essa é a porcentagem mantida pelos alvinegros sob os direitos econômicos do atleta de 24 anos.

Não poder contratar para repor uma possível saída de Yuri é justamente um dos motivos que fez a alta cúpula corintiana optar por não vendê-lo. O ataque, inclusive, tem sido um dos problemas. Depois que Yuri Alberto se lesionou, com uma hérnia inguinal, a alternativa foi aproveitar mais os jovens Gui Negão e Kayke.

As negociações com o Laguna continuam em andamento, mas não há perspectiva de derrubar o 'transfer ban' antes de terça-feira, quando se encerra a janela de transferências.

Em entrevista depois do empate por 1 a 1 com o Palmeiras, neste domingo, o técnico Dorival Júnior afirmou que já se conformou com a atual situação. Em entrevistas coletivas anteriores, ele cobrou reforços publicamente da diretoria.

A diretoria trabalha, neste momento, para renovar o contrato de peças importantes. O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri e o zagueiro Gustavo Henrique estão em fase avançada das negociações.


