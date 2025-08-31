DGABC
DGABC

Domingo, 31 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo

Às vésperas de julgamento de Bolsonaro, aliados se manifestam em condomínio

31/08/2025 | 20:39
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Uma manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) aconteceu em Brasília na tarde deste domingo, 13. Os atos contaram com pessoas caminhando e também com uma carreata.

Além do apoio a Bolsonaro, os manifestantes também fizeram críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Muitos traziam bandeiras do Brasil ou se vestiam com suas cores.

Carlos Bolsonaro (PL-RJ), vereador na cidade do Rio de Janeiro e um dos filhos do ex-presidente esteve no protesto, segundo ele, "em apoio a Jair Bolsonaro e contra as covardias cometidas contra a Constituição". Carlos ainda publicou um vídeo indicando que teria ido à manifestação sem chamar atenção, usando capacete em sua motocicleta.

A concentração inicial se deu na região da Torre de TV e, em seguida, uma carreta foi em direção à casa onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar, na região do Jardim Botânico.

"Nós viemos aqui hoje para dar uma força ao presidente Bolsonaro e espero que esse juiz tenha um pouco de senso, que o Bolsonaro não fez crime nenhum e ele julga o Bolsonaro livre no dia três. Nós estamos pedindo muito a Deus para que isso aconteça.", disse o comerciante Pedro Carlos Sérgio Alcântara.

No sábado, 30, Moraes ordenou novas medidas para reforçar a vigilância da área externa da residência de Bolsonaro. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde o início de agosto e é monitorado por tornozeleira eletrônica.

"Esperamos que ele esteja elegível, que esse processo não leve à condenação dele e que seja absolvido.", disse o aposentado Marcos, que não revelou o sobrenome.

Acusado de conspirar para permanecer no poder de forma autoritária após a derrota nas eleições de 2022 para Lula, Bolsonaro pode ser condenado a quase 40 anos de prisão.

Bolsonaro será julgado a partir desta terça

O julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus da trama golpista será realizado a partir da próxima terça-feira, 2 de setembro, com sessões agendadas em cinco dias. O processo será conduzido pela Primeira Turma do STF, composta por Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Luiz Fux. No primeiro dia serão ouvidos a Procuradoria-Geral da República e a defesa de cada um dos réus. Clique aqui para ler mais detalhes.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.