Mirassol atropela Bahia com goleada em noite histórica pelo Brasileirão

O Mirassol vive um momento especial na sua história. Em noite de apagão do Bahia, o time paulista aplicou uma goleada de 5 a 1, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio José Maria de Campos Maia, no interior de São Paulo.

Com o resultado, o Mirassol se manteve na parte alta da tabela, sonhando com um desfecho ainda mais inesquecível para a temporada de estreia no Brasileirão. O time tem 35 pontos e ocupa a sexta colocação, com a distância de apenas um para o Bahia, que tem 36 e segue em quarto lugar. Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Botafogo completam o G-6, zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores.

O Mirassol começou a partida em ritmo intenso e não demorou para abrir o placar. Logo aos dois minutos, João Victor aproveitou cobrança de escanteio e, livre na área, completou para as redes. O time da casa manteve a pressão e ampliou aos 21, quando Chico da Costa recebeu cruzamento da direita e finalizou de primeira para marcar o segundo.

O time da casa não diminuiu o ritmo e transformou o domínio em mais um gol ainda antes do intervalo. Aos 29, Negueba invadiu a área e chutou para defesa parcial de Ronaldo. No rebote, Lucas Ramon apareceu rápido e bateu cruzado para fazer o terceiro, consolidando a vantagem na etapa inicial.

Na volta do intervalo, o panorama se manteve favorável ao time da casa. Aos 13, em jogada confusa dentro da área, a bola sobrou para Alesson, que não desperdiçou e empurrou para o fundo das redes. O quinto saiu pouco depois: Cristian recebeu lançamento longo e, com tranquilidade, finalizou para ampliar ainda mais o placar.

Mesmo com o resultado encaminhado, o Mirassol seguiu no ataque, enquanto o Bahia buscava reagir. Rodrigo Nestor quase descontou em cobrança de falta que explodiu na trave, mas só aos 42 minutos ele conseguiu marcar. O meia recebeu passe em profundidade e bateu firme no alto para vencer Walter, fazendo o gol de honra tricolor.

Para continuar sonhando, o Mirassol volta a campo no dia 13 de setembro para enfrentar o Grêmio, às 16h. O duelo acontece em Porto Alegre. O Bahia vai aproveitar o período de pausa pela Data Fifa para encarar o Confiança, na quarta-feira, pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, no estádio Batistão, em Aracaju (SE).

FICHA TÉCNICA:

MIRASSOL 5 X 1 BAHIA

MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo (Matheus Bianqui), Danielzinho (Chico Kim); Edson Carioca (Alesson), Chico da Costa (Cristian) e Negueba (Carlos Eduardo). Técnico: Rafael Guanaes.

BAHIA - Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas, Cauly (Tiago) e Éverton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Erick Pulga (Kayky - Sanabria) e Lucho Gonzalez. Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - João Victor, aos 2, Chico da Costa, aos 22, e Lucas Ramon, aos 30 minutos do primeiro tempo. Alesson, aos 13, Cristian, aos 29, e Rodrigo Nestor, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Não houve.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

RENDA - R$ 140.580,00.

PÚBLICO - 4.759 presentes.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).