Neymar critica uso do VAR e cobra reação do Santos: 'Água está batendo na b****'

31/08/2025 | 18:43
Após o empate entre Santos e Fluminense, Neymar não poupou palavras ao falar sobre a anulação do gol de Tiquinho Soares, no fim da partida, por impedimento marcado pelo VAR. O atacante santista demonstrou insatisfação com a tecnologia e sugeriu mudanças nas regras relacionadas ao posicionamento do corpo na linha de impedimento.

"Mais uma vez, né? O VAR atrapalhou o bonito do futebol, são detalhes que, na minha opinião, eu mudaria essas regras. O pé é a nossa base, então não tinha que ser traçada a linha ali. Enfim, mas isso não sou eu que manda!", declarou o camisa 10, reforçando a frustração com a decisão.

Apesar da reclamação, Neymar avaliou positivamente a atuação do Santos, mesmo lamentando a falta de precisão no último passe. "Conseguimos fazer um bom jogo, acho que no primeiro e no segundo tempo também, criamos oportunidades, tínhamos que acertar o último passe. São detalhes que temos que acertar o mais rápido possível, porque a água já está batendo na bunda", disse o craque, destacando a necessidade de ajustes imediatos para a sequência da temporada.

O atacante também comentou sobre a rivalidade com Thiago Silva, zagueiro do Fluminense, relembrando momentos intensos nos tempos em que atuaram juntos pelo Paris Saint-Germain e pela seleção brasileira. "Nossa rivalidade dentro de campo é tão grande que nos treinos no PSG, no treino da seleção, o Tite já separou uma briga minha e dele. Somos muito competitivos, queremos ganhar um do outro", afirmou.

Mesmo ressaltando a amizade com o defensor fora das quatro linhas, Neymar garantiu que a competitividade prevalece quando a bola rola. "Por mais que somos muito amigos fora de campo, quero sempre ganhar dele. E ele também!", completou o atacante, em tom bem-humorado.

O Santos volta a campo no próximo domingo, às 16h, quando enfrenta o Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Já o Fluminense recebe o Corinthians no sábado, às 21h, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).


