Torcida do Corinthians provoca Carlos Miguel e canta: 'Hugo Souza é seleção'

Torcedores do Corinthians provocaram Carlos Miguel, goleiro reserva do Palmeiras, antes do Dérbi deste domingo, pela 22ª rodada do Brasileirão. Ex-jogador corintiano e protagonista de saída polêmica no ano passado, o agora palmeirense foi alvo de vaias e gritos ofensivos como "frangueiro" enquanto fazia o aquecimento na Neo Química Arena.

Além das provocações ao rival, os corintianos aproveitaram para exaltar o atual goleiro alvinegro Hugo Souza, contratado justamente depois da saída de Carlos Miguel. "Hugo Souza é seleção" e "P*** que pariu, é o melhor goleiro do Brasil", gritavam os torcedores. Quando Hugo entrou em campo para o aquecimento, o estádio veio abaixo com aplausos e gritos de apoio.

Enquanto esteve no Corinthians, Carlos Miguel assumiu a titularidade após a saída do ídolo Cássio. Com boas atuações, gerou a expectativa de que seria o sucessor do goleiro que deu títulos como a Copa Libertadores e o Mundial ao clube do Parque São Jorge. Quem assumiu tal posto foi Hugo, recentemente convocado por Carlo Ancelotti pela segunda vez para defender a seleção brasileira.

Em setembro do ano passado, o Nottingham Forest, da Inglaterra, pagou a multa para tirar Carlos Miguel do Corinthians, com o qual ele tinha contrato até o fim de 2025. A passagem do goleiro pelo Reino Unido, contudo, não foi das melhores e ele voltou ao Brasil para defender o Palmeiras.