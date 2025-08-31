DGABC
DGABC

Domingo, 31 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Forças de defesa de Israel e ministro confirmam morte de porta-voz do Hamas

31/08/2025 | 18:21
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, e as forças de defesa do país confirmaram a morte de Abu Obaida, porta-voz do braço armado do Hamas. A informação foi fornecida por meio de postagem de Katz na rede social X e comunicado oficial do exército israelense divulgado neste domingo, 31.

"O porta-voz do terrorismo do Hamas, Abu Obaida, foi eliminado em Gaza e enviado para encontrar todos os integrantes frustrados do eixo maligno do Irã, Gaza, Líbano e Iêmen no fundo do inferno", disse o ministro da Defesa de Israel.

Em comunicado oficial, as Forças de Defesa de Israel também citaram o ataque e morte do porta-voz do Hamas. "Na Faixa de Gaza, ontem atacamos um dos principais líderes do Hamas, Abu Obaida, depois que a maior parte da liderança do Hamas já havia sido eliminada", diz o pronunciamento.

As Forças de Defesa complementam dizendo que as ações ainda não estão concluídas. "A maior parte dos líderes restantes está no exterior e também os alcançaremos".

O comunicado diz ainda que o Comando do Norte segue "atacando e desmantelando ameaças emergentes". "Esta semana os reservistas se apresentarão para o serviço, enquanto continuamos a avançar no combate contra o Hamas na Cidade de Gaza".

Pelo menos 63.371 palestinos já morreram em Gaza durante a guerra, informou o ministério da Saúde de Gaza. Não há especificações sobre quantos dos mortos são combatentes ou civis, mas cerca de metade foram mulheres e crianças.

O ministério faz parte do governo administrado pelo Hamas e é composto por profissionais da área médica. A ONU e especialistas independentes consideram o ministério da saúde a fonte mais confiável sobre as baixas da guerra. Israel contesta números, mas não fornece dados, nem permite a entrada de jornalistas estrangeiros em Gaza.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.