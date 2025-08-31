DGABC
DGABC

Domingo, 31 de Agosto de 2025

Política Titulo

Moraes autoriza visita de Damares a Bolsonaro, mas lembra que carro será revistado na saída

31/08/2025 | 17:07
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou neste domingo, 31 a visita da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) ao ex-presidente Jair Bolsonaro um dia antes do início do julgamento da trama golpista pela Primeira do Turma do STF.

Damares poderá ficar na casa de Bolsonaro, localizada no bairro Jardim Botânico, entre 10h e 18h desta segunda-feira, 1º. Como reiterou Moraes na decisão, a senadora, assim como as outras pessoas autorizadas a visitar Bolsonaro, terá seu veículo revistado pela Polícia Penal do Distrito Federal ao deixar o condomínio de Bolsonaro após a visita.

A medida de vistoria foi determinada por Moraes por constatar risco de fuga de Bolsonaro. No último sábado, 30, o ministro também determinou o monitoramento presencial na área externa da casa do ex-presidente, após alertas da Polícia Federal e da Secretaria de Administração Penitenciária sobre falhas no rastreamento eletrônico e possível tentativa de evasão.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu no Supremo um reforço na vigilância sobre Bolsonaro, citando o risco de fuga do ex-presidente. O monitoramento externo foi solicitado pela Secretaria de Administração Penitenciária do DF, que apontou a existência de "pontos cegos" no terreno, já que a casa de Bolsonaro é vizinha de outros imóveis nas laterais e nos fundos.


