Internacional Titulo

Trump volta a defender fim de voto por correio, cédula de papel e identificação de eleitor

31/08/2025 | 12:13
Em publicação na rede social Truth Social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o sistema eleitoral do país, prometendo assinar uma ordem executiva para que haja identificação do eleitor em votos.

"Identificação do eleitor deve fazer parte de cada voto. SEM EXCEÇÕES! Farei uma Ordem Executiva para esse fim!!! Além disso, sem votação por correio, exceto para aqueles que estão muito doentes e para os militares distantes. USE APENAS CÉDULAS DE PAPEL!!!", escreveu o presidente americano na publicação.

Em publicações anteriores, Trump já vinha dizendo que pretende eliminar a votação por correio e por urnas eletrônicas. Segundo ele, os equipamentos "custam dez vezes mais do que o sofisticado e preciso papel com marca d'água, que é mais rápido e não deixa NENHUMA DÚVIDA, ao fim da noite, sobre quem VENCEU e quem PERDEU a eleição".


