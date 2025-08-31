DGABC
Domingo, 31 de Agosto de 2025

Bia Haddad amplia freguesia sobre Maria Sakkari e avança às oitavas do US Open

31/08/2025 | 08:15
A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia levou a melhor sobre a grega Maria Sakkari na madrugada deste domingo e garantiu vaga nas oitavas de final do US Open. A 22ª melhor do mundo superou a adversária por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. A brasileira precisou apenas de 1h10min para resolver a disputa.

Bia dominou a partida do início ao fim. No primeiro set, sequências de erros de Sakkari deram à brasileira dois break points. O último game reservou o momento de maior tensão da parcial: com saque e voleio, Haddad levou o set de 33 minutos após uma disputa de vantagem de duas quebras com a grega.

A segunda parcial, apesar de mais acirrada, não foi diferente. Mesmo com a reação da grega, Bia Haddad manteve o bom ritmo, vide os dois games impecáveis com três pontos seguidos e confirmando serviço sem nenhum ponto de Sakkari. Assim como no primeiro set, nova série de erros da grega levaram a brasileira a dois break points para fechar o jogo sem sustos.

Antes da partida deste domingo, a grega e a brasileira já haviam se enfrentado outras quatro vezes - e em todas elas Haddad levou a melhor. Com a vitória deste domingo, Bia manteve a invencibilidade contra Maria Sakkari, que já foi a número 3 do mundo.

A brasileira precisa chegar às quartas de final do US Open para defender os pontos do ano passado. Caso contrário, poderá deixar o Top 30 do ranking da WTA. Assim, ela precisará derrotar a anfitriã Amanda Anisimova, número 9 do mundo, nesta segunda-feira, em duelo válido pelas oitavas de final.

Antes, porém, Bia e sua parceira, a alemã Laura Siegemund, enfrentam a ucraniana Marta Kostyuk e a romena Elena-Gabriela Ruse, às 16h (horário de Brasília) deste domingo, pelo torneio de duplas do Grand Slam americano.


