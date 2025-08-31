Com onda de protestos, autoridades da Indonésia suspendem lives no TikTok

A Indonésia enfrenta uma onda de protestos em razão da morte de um mototaxista atropelado pela polícia. Ao menos três pessoas morreram na sexta-feira, 29. Neste sábado, dia 20,, o governo disse ter sido obrigado a suspender as transmissões ao vivo do TikTok, para evitar inflamar os manifestantes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
