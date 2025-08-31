DGABC
DGABC

Domingo, 31 de Agosto de 2025

Internacional Titulo

Com onda de protestos, autoridades da Indonésia suspendem lives no TikTok

31/08/2025 | 07:45
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Indonésia enfrenta uma onda de protestos em razão da morte de um mototaxista atropelado pela polícia. Ao menos três pessoas morreram na sexta-feira, 29. Neste sábado, dia 20,, o governo disse ter sido obrigado a suspender as transmissões ao vivo do TikTok, para evitar inflamar os manifestantes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.


