Sábado, 30 de Agosto de 2025

Esportes

Lucas Moura se diz feliz e aliviado após artroscopia: 'Joelhão tá zero bala'

30/08/2025 | 21:12
Após ser submetido a artroscopia no joelho direito neste sábado para investigar dores persistentes que vinham atrapalhando seu desempenho pelo São Paulo, o meia-atacante Lucas Moura postou vídeo nas redes sociais para agradecer as menagens de apoio. "Tô muito feliz e aliviado", afirmou o jogador. "Joelhão tá zero bala. Já estou em casa fazendo os procedimentos necessários. Graças a Deus tudo certo", completou ele.

Vestindo uma camiseta com os dizeres "Jesus lives in me" (Jesus vive em mim, em tradução livre), Lucas Moura disse não saber o prazo para a recuperação, mas afirmou que o procedimento foi muito simples e rápido. "Agora é esperar a cicatrização da cirurgia", disse ele, acrescentando que acredita ser "muito difícil" estar apto para enfrentar a LDU pela Libertadores.

O São Paulo inicia a disputa uma vaga entre os quatro melhores do torneio sul-americano no Equador, será no dia 18 de setembro, às 19h (horário de Brasília). O confronto de volta está marcado para a semana seguinte, no dia 25, no mesmo horário, no MorumBis. "Agora é ter paciência e cuidar, recuperar e fortalecer logo estarei em campo", afirmou o jogador, que se disse ansioso para estar em campo 100%. "Para ajudar o tricolor, que é o que mais amo fazer. Em breve estarei em campo novamente."

Durante o procedimento, realizado no Hospital Albert Einstein, sob supervisão do médico Moisés Cohen, foi identificada e retirada uma fibrose. O exame mostrou que o ligamento do joelho estava totalmente cicatrizado e não apresentava instabilidade. A dor era causada pelo acúmulo de tecido cicatricial ao redor do ligamento, removido durante a cirurgia. Com isso, a expectativa é que nas próximas semanas ele volte aos treinos normalmente.

O jogador, de acordo com o relatório médico, vinha cumprindo corretamente a reabilitação após a lesão no ligamento do joelho e na cápsula articular, recuperando força, movimento e controle do joelho. Lucas, porém, continuava sentindo dores em arrancadas e flexões e agora fará fisioterapia e avaliações regulares.

Diferentemente do que Lucas afirmou no vídeo, a expectativa do São Paulo é que ele esteja à disposição do técnico Crespo para as quartas de final da Libertadores, na segunda quinzena de setembro.


