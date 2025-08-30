Com golaços, Botafogo goleia Bragantino e se recupera no Nilton Santos após duas derrotas

O Botafogo fez as pazes com sua torcida ao golear por 4 a 1 o Red Bull Bragantino, neste sábado, no Estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca vinha de duas derrotas seguidas em casa, para o Cruzeiro (2 a 0) e para o Palmeiras (1 a 0).

Três gols botafoguenses saíram em roubadas de bola e de chutes de fora da área ainda no primeiro tempo. O quarto veio somente nos acréscimos do segundo tempo. O rendimento do time foi convincente e manteve o Botafogo em quinto lugar na tabela, com 35 pontos em 20 jogos disputados.

O irregular Bragantino vinha de vitória por 4 a 2 sobre o Fluminense, mas sofreu sua décima derrota e ocupa a oitava posição, com 30 pontos em 22 jogos.

O primeiro tempo foi bastante movimentado. O Botafogo, desde o início, fez a pressão na saída de bola do Bragantino. Desta forma, abriu o placar logo aos cinco minutos. Santiago Rodriguez recuperou a bola quase na linha lateral e fez o passe para Danilo, que passou por dois adversários e soltou a bomba. O chute pegou o goleiro Cleiton de surpresa, que saltou tarde para tentar evitar o gol.

Mas, num descuido total de marcação, o time paulista empatou aos 14 minutos. Nathan Mendes cobrou lateral com força e, dentro da área, Jhon John recebeu sem marcação e bateu forte: 1 a 1. O jogo, por alguns minutos, ficou equilibrado, mas até o Botafogo conseguir marcar o segundo gol.

O segundo gol botafoguense saiu de novo em outra roubada de bola. Danilo recuperou a posse de bola no ataque e apenas rolou para Newton que bateu colocado, desta vez, sem chance de defesa para Cleiton, aos 32. Depois deste gol, o Bragantino se perdeu em campo, levou sufoco e viu o Botafogo criar mais três boas chances para ampliar o placar.

O terceiro gol, porém, saiu somente nos acréscimos, aos 46, noutro chute de fora da área. Santiago Rodriguez recuperou a bola, fez o passe para Jeffinho que tocou para Savarino quase na linha da grande área. Ele bateu colocado e no alto, deixando 3 a 1 no placar.

O ritmo de jogo no segundo tempo caiu fortemente. Primeiro porque o Botafogo desacelerou, valorizando a troca de passes e aliviando na marcação sobre pressão. De outro lado, o Bragantino não se mostrou capaz de reagir.

A letargia diminuiu nos minutos finais, quando o Botafogo ganhou ânimo, principalmente, com as entradas de Artur e Montoro. Dos pés deles saiu o quarto gol. Artur entrou na área pela direita e cruzou rasteiro para a pequena área. Montoro ajeitou e bateu de virada para as redes, aos 46.

Agora os times ganham um período de recuperação por conta da Data Fifa, com dois jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas, diante de Chile e Bolívia. O Botafogo só volta a campo no dia 11 de setembro (quinta-feira) diante do Vasco, pelo segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro, em São Januário, terminou em 1 a 1.

Pelo Brasileirão, daqui a duas semanas, no dia 14 de setembro, o Botafogo vai enfrentar o São Paulo, no MorumBis, enquanto o Bragantino vai receber o lanterna Sport, em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 4 X 1 RED BULL BRAGANTINO

BOTAFOGO - Neto; Vitinho (Mateo Ponte), Kaio, David Ricardo e Marçal; Newton (Marlon Freitas), Danilo, Santiago Rodriguez (Artur) e Savarino (Joaquín Correa); Jeffinho (Montoro) e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Gustavo Marques, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Fabinho (Praxedes), Eric Ramires (Gabriel) e Jhon Jhon; Laquintana (Henry Mosquera), Eduardo Sasha (Fernando) e Lucas Barbosa (Davi Gomes). Técnico: Fernando Seabra.

GOLS - Danilo, aos 5, Jhon Jhon, aos 14, Newton, aos 32, e Savarino, aos 46 minutos do primeiro tempo. Montoro, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Barbosa e Nathan Mendes (Bragantino).

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

RENDA - R$ 711.675,00.

PÚBLICO - 13.165 presentes.

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).