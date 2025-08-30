DGABC
Morre brasileiro que servia como sargento no exército de Israel, informa ministro

30/08/2025 | 20:01
Ariel Lubliner, brasileiro que servia ao exército de Israel como sargento, morreu neste sábado, 30, na região sul da Faixa de Gaza, informou o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, em publicação no X (antigo Twitter). Aos 34 anos, ele era casado e tinha um filho de nove meses.

"Ariel, que imigrou para Israel por amor à terra, foi convocado em 7 de outubro de 2023 e, desde então, atuou com dedicação na defesa do Estado de Israel", informou Katz, que também agradeceu ao brasileiro pelos seus serviços e prestou condolências à família.

Recentemente, o ministro israelense acusou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ter desrespeitado "a memória do Holocausto" e de ser uma "vergonha", "persona non grata", "antissemita" e "apoiador do Hamas".

"Agora, ele Lula revelou sua verdadeira face como antissemita declarado e apoiador do Hamas ao retirar o Brasil da IHRA - o organismo internacional criado para combater o antissemitismo e o ódio contra Israel - colocando o país ao lado de regimes como o Irã, que nega abertamente o Holocausto e ameaça destruir o Estado de Israel. Como Ministro da Defesa de Israel, afirmo: saberemos nos defender contra o eixo do mal do islamismo radical, mesmo sem a ajuda de Lula e seus aliados", afirmou Katz em uma publicação em português em sua conta oficial no X.


