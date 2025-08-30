DGABC
DGABC

Sábado, 30 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo

'Altas Horas' deste sábado (30) traz Maisa, Juliana Paes e Gianecchini entre os convidados

30/08/2025 | 19:40
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Altas Horas deste, sábado, 30, traz como convidados Juliana Paes, Maisa Silva, Reynaldo Gianecchini, Guga Chacra, Dilsinho e a banda Playing For Change. Entre as músicas presentes na atração estão Listen To The Music, Fly Like an Eagle e Stand By Me, por parte do Playing For Change, e Maravilha Te Amar, Cheia de Manias, Péssimo Negócio e A Lenda, por Dilsinho.

Maisa Silva comemora seus 20 anos de carreira, relembrando seus primeiros momentos na TV, enquanto Gianecchini e Juliana falam sobre a novela em que fizeram suas estreias na Globo, Laços de Família. Guga Chacra fala sobre seu trabalho jornalístico nos Estados Unidos, onde vive há 20 anos.

Além dos convidados, o apresentador Serginho Groisman também interage com a plateia. O Altas Horas de hoje vai ao ar às 23h10, após o Estrela da Casa.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.