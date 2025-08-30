Juventude marca nos acréscimos, bate o Ceará na Arena Castelão e deixa a zona de rebaixamento

O Juventude, enfim, deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, o time gaúcho foi até a Arena Castelão e, na abertura da 22ª rodada, superou o Ceará por 1 a 0, com um gol marcado aos 49 minutos do segundo tempo. Luis Mandaca foi o herói da equipe de Caxias do Sul (RS).

Com o resultado, o Juventude foi a 21 pontos e saltou para a 16ª colocação da tabela de classificação, com dois de vantagem para o Vasco, agora primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Do outro lado, o time da casa parou em 26 e inicia a rodada em 10º lugar.

O duelo começou agitado na capital cearense. Logo aos 3, Aylon ficou cara a cara com Jandrei e teve a chance de abrir o placar para o Ceará, mas parou no goleiro adversário. O Juventude respondeu aos 15, quando Batalla cruzou e Taliari mandou de cabeça, mas Bruno Ferreira defendeu.

O jogo seguiu muito disputado entre os adversários e voltou a ter emoção aos 42, quando Pedro Raul dividiu de cabeça com Abner, a bola bateu em Wilker Ángel e saiu, levando o primeiro tempo sem gols para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Ceará quase balançou as redes pela primeira vez. Galeano cruzou na medida para Pedro Raul, que mandou de cabeça e viu Jandrei operar um milagre.

Entretanto, o jogo caiu em rendimento e não voltou a ter grandes chances até os 43, quando Dieguinho arriscou e Jandrei salvou o Juventude novamente, garantindo o empate temporariamente. Mas, nos acréscimos, aos 49 minutos, após cruzamento longo que saiu do lado direito, Luis Mandaca apareceu na pequena área e mergulhou de cabeça para abrir o placar.

As equipes agora terão um longo período de preparação para a 23ª rodada do Brasileirão, já que devido à Data Fifa, voltam a campo apenas no dia 14 de setembro, um domingo. A partir das 16h, o Juventude recebe o Flamengo, no Estádio Alfredo Jaconi, enquanto o Ceará visita o Vasco, às 20h30, em São Januário.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 0 X 1 JUVENTUDE

CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Éder e Nicolas (Lucas Lima); Richardson (Vina), Diego e Lucas Mugni (Pedro Henrique); Galeano (Rodriguinho), Pedro Raul e Aylon (Fernando Sobral). Técnico: Léo Condé.

JUVENTUDE - Jandrei; Reginaldo, Wilker Ángel, Abner (Luan Freitas) e Marcelo Hermes; Jadson, Caíque (Giraldo) e Luis Mandaca; Gabriel Veron (Igor Formiga), Gabriel Taliari (Matheus Babi) e Batalla (Ênio). Técnico: Thiago Carpini.

GOL - Luis Mandaca, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcelo Hermes, Caíque, Giraldo, Jandrei, Matheus Babi e Thiago Carpini (Juventude).

ÁRBITRO - Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).

RENDA - R$ 573.516,00.

PÚBLICO - 34.675 presentes.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).