Sábado, 30 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer

Lula declara luto oficial de três dias pela morte de Luis Fernando Veríssimo

30/08/2025 | 17:28
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou luto oficial de três dias em todo o País pela morte do escritor Luis Fernando Veríssimo. O decreto foi publicado na tarde deste sábado, 30, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). Veríssimo morreu neste sábado, em Porto Alegre (RS). A informação foi confirmada pelo Hospital Moinhos de Vento, onde o escritor, de 88 anos, estava internado. Ele faleceu em decorrência de complicações de uma pneumonia.


