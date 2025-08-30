Coco Gauff ajusta saque, bate 33ª do mundo e enfrenta Naomi Osaka nas oitavas do US Open

Terceira do mundo e campeã em 2023, Coco Gauff apresentou um jogo consistente neste sábado ao derrotar a polonesa Magdalena Frech, 33ª do ranking mundial, por 2 a 0 (6/3 e 6/1), e avançar às oitavas de final do US Open. A rival da tenista dos EUA na próxima rodada será a japonesa Naomi Osaka, que passou pela australiana Daria Kasatkina com direito a "pneu". Osaka marcou 6/0, 4/6 e 6/4.

Eliminada na estreia em Wimbledon, a tenista dos EUA investiu na melhoria de seu saque. Antes do Grand Slam dos EUA, ela trabalhou com o especialista em biomecânica Gavin MacMillan, que já havia ajudado a atual campeã do US Open, Aryna Sabalenka, a consolidar o fundamento.

Contra French, Gauff acertou 76% dos seus primeiros serviços, perdeu o saque apenas uma vez e cometeu quatro duplas faltas, metade do que registrou na segunda rodada. "Joguei bem hoje. Foi difícil disputar duas partidas noturnas e depois jogar com sol. Foi meio difícil enxergar a bola", disse Gauff. "Estou muito feliz com a minha atuação e por ter passado para a próxima fase", completou ela, que contra Osaka, 24ª do ranking e bicampeã do US Open (2018 e 2020), tem 3 triunfos em cinco confrontos.

Outras favoritas que avançaram neste sábado em Nova York foram Karolina Muchova, 13ª do mundo, que venceu Linda Noskova, 32ª, por 2 a 1, parciais de 6/7 (5/7), 6/4 e 6/2, e Marta Kostyuk, 28ª, que eliminou Diane Parry, 107ª, por 3/6, 6/4 e 6/2.

LUISA STEFANI AVANÇA ÀS OITAVAS EM DUPLAS

Ao lado da húngara Timea Babos, a brasileira Luisa Stefani venceu a dupla formada por Iva Jovic e Clervie Ngounoue, dos EUA, neste sábado, marcando duplo 6/4 em 1h3800. Cabeças de chave número 11, Stefani e Babos enfrentam nas oitavas de final e esperam agora pelas vencedoras do confronto entre dupla formada pelas chinesas Yifan Xu e Zhaoxuan Yang e a parceria da chinesa Hanyu Guo com a russa Alexandra Panova.

Stefani nunca foi eliminada antes das quartas de final dos US Open em quatro partcipações. Babos não vencia um jogo no torneio desde 2020, mas já foi vice-campeã em 2018, ao lado da francesa Kristina Mladenovic.