Bayern abre 3 a 0, leva susto, mas vence Augsburg fora de casa e retoma liderança do Alemão

Atual campeão, o Bayern de Munique deu sequência ao bom início no Campeonato Alemão ao vencer neste sábado, fora de casa, o Augsburg por 3 a 2. Com dois jogos no torneio, o time de Munique soma 9 gols marcados e dois sofrido. O Bayern havia perdido momentaneamente a liderança do campeonato para o Eintracht Frankfurt, que mais cedo venceu o Hoffenheim por 3 a 1 e também soma 9 pontos, mas perde no saldo de gols.

Autor do terceiro gol do Bayern, o meia francês Olise se igualou ao companheiro Harry Kane na artilharia do Alemão, com 3 gols. O Augsburg, que estreou na temporada com uma vitória fora de casa sobre o Freiburg, permanece com três pontos. Na próxima rodada, o gigante da Baviera recebe o Hamburgo no sábado, já o Augsburg tenta a reabilitação fora de casa contra o St. Pauli no domingo.

Apesar de jogar no WWK Arena, estádio do adversário, o time do técnico Vicent Kompany dominou o primeiro tempo e construiu o resultado parcial sem sofrer sustos. O Augsburg não conseguiu finalizar em direção ao gol de Neuer, que só participou do jogo com os pés.

O primeiro gol do Bayern saiu aos 28 minutos do primeiro tempo. A jogada começou pelo lado direito do Bayern e chegou até Kane, na intermediária esquerda, levantar a cabeça e cruzar na medida para Gnabry aparecer no meio da zaga e tocar de cabeça no canto direito de Dahmen. O Bayern tinha mais posse de bola e controla o jogo, mas só chegou ao segundo gol aos 49 minutos, com Luiz Diaz.

Os visitantes chegaram ao terceiro gol logo aos 3 minutos do segundo tempo, com Olise, demonstrando habilidade e calma ao invadir a área, vencer o confronto direto com o zagueiro e finalizar para marcar seu terceiro gol na temporada.

A partida parecia liquidada, mas o Bayern cansou de perder gols e viu o Augsburg ser muito eficiente ao marcar com Jakic aos 8 minutos e Komur aos 21. O time da casa buscou o empate e teve chances para isso, mas dava espaço para o Bayern, que desperdiçou mais algumas oportunidades e chegou a ser pressionado.

Antes do apito final, Boey, do Bayern, e Fellhauer disputaram um lance de cabeça, e o jogador do Augsburg caiu desacordado. Boey foi advertido com cartão amarelo. Fellhauer deixou o campo imobilizado na maca e foi aplaudido pela torcida.