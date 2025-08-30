PSG estreia em casa contra a Atalanta e estreante viaja 6.500 km na 1ª rodada da Champions

A Uefa divulgou neste sábado as datas e horários da fase principal da Champions League. A abertura da competição será entre os dias 16 e 18 de setembro, com confrontos envolvendo alguns dos principais favoritos ao título.

O primeiro jogo do torneio terá o Arsenal contra o Athletic Bilbao, às 13h45 (de Brasília), fora de casa. Mais tarde, no mesmo dia, o Real Madrid estreia diante do Olympique de Marselha, às 16h, no estádio Santiago Bernabéu.

Atual campeão, o Paris Saint-Germain fará sua primeira partida no dia 17, diante da Atalanta, no Parque dos Príncipes. Ainda nessa data, o Liverpool terá o Atlético de Madrid pela frente em Anfield. Outro duelo de peso ocorre na Allianz Arena, onde o Bayern de Munique recebe o Chelsea.

Fechando a primeira rodada, no dia 18, o torcedor também vai acompanhar o confronto entre Manchester City e Napoli, no Etihad Stadium, em possível reencontro do meia belga Kevin De Bruyne com o ex-clube.

DE CONGELAR

A equipe do técnico Pep Guardiola também terá de viajar ao norte do Círculo Polar Ártico, em pleno inverno europeu, em 20 de janeiro, para enfrentar o campeão norueguês Bodo Glimt, um dos estreantes na fase de grupos do torneio europeu, no acanhado estádio Aspmyra, com capacidade para 8.000 torcedores.

Outro novato na competição, o Kairat Almaty terá de viajar mais de 6.500 quilômetros e três fusos horários que separam Almaty, quase na fronteira do Casaquistão com a China, e Liboa, em Portugal, onde enfrentará o Sporting, em 18 de setembro, na primeira rodada. Esta é a viagem mais longa da história da competição.

Confira todos os confrontos da 1ª rodada da Champions League:

16/09 (terça-feira)

13h45 - Athletic Bilbao x Arsenal

13h45 - PSV Eindhoven x Union Saint-Gilloise

16h - Juventus x Borussia Dortmund

16h - Real Madrid x Olympique de Marselha

16h - Benfica x Qarabag

16h - Tottenham x Villarreal

17/09 (quarta-feira)

13h45 - Olympiacos x Pafos

13h45 - Slavia Praga x Bodo/Glimt

16h - Ajax x Inter de Milão

16h - Bayern de Munique x Chelsea

16h - Liverpool x Atlético de Madrid

16h - Paris Saint-Germain x Atalanta

18/09 (quinta-feira)

13h45 - Club Brugge x Monaco

13h45 - Copenhague x Leverkusen

16h - Eintracht Frankfurt x Galatasaray

16h - Manchester City x Napoli

16h - Newcastle United x Barcelona

16h - Sporting x Kairat Almaty