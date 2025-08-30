DGABC
Sábado, 30 de Agosto de 2025

Internacional


O Ministério da Defesa da Rússia informou em seu canal do Telegram que suas tropas Vostok tomaram o assentamento de Kamyshevaha na região de Donetsk (Ucrânia). "Ao longo de um dia, caças Vostok atacaram quatro brigadas inimigas na área de Malomykhaylovka, Voronoe e Sosnovka, na região de Dnepropetrovsk", relatou o ministério russo. Segundo o governo, com a perda do território, as forças ucranianas perderam também 250 militares, dois veículos blindados, seis peças de artilharia e um armazém.


