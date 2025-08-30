O Ministério da Defesa da Rússia informou em seu canal do Telegram que suas tropas Vostok tomaram o assentamento de Kamyshevaha na região de Donetsk (Ucrânia). "Ao longo de um dia, caças Vostok atacaram quatro brigadas inimigas na área de Malomykhaylovka, Voronoe e Sosnovka, na região de Dnepropetrovsk", relatou o ministério russo. Segundo o governo, com a perda do território, as forças ucranianas perderam também 250 militares, dois veículos blindados, seis peças de artilharia e um armazém.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.