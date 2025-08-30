DGABC
Sábado, 30 de Agosto de 2025

Esportes Titulo

Nadadoras italianas são detidas por furto no aeroporto de Cingapura após Mundial

30/08/2025 | 14:00
Duas nadadoras italianas, Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, foram detidas no aeroporto de Cingapura por furtar uma das lojas do local. A informação foi divulgada em nota oficial pela Federação Italiana de Natação.

As atletas voltavam ao país natal após disputarem o Mundial de Natação na Ásia no começo do mês e tirarem férias em Bali, na Indonésia. Elas foram liberadas após intervenção da embaixada italiana. As investigações contra Tarantino e Pilato foram concluídas por um juiz local, que optou por emitir uma advertência e conceder a liberdade para as italianas.

Segundo o jornal italiano Corriere dello Sport, Chiara colocou frascos de perfume furtados na bolsa de Benedetta, que conquistou medalha de bronze nos 50m peito - a sexta vez que ela subiu no pódio em Mundiais do esporte.

Benedetta se manifestou por meio das redes sociais. Ela afirmou que colaborou com as autoridades locais, que o caso foi resolvido em poucas horas e que nunca teve a intenção de cometer atos inadequados.

"Durante meu retorno da Ásia, infelizmente fui indiretamente envolvida em um episódio desagradável administrado pelas autoridades aeroportuárias de Cingapura. Em dias que deveriam ser principalmente de descanso e relaxamento mental, passei, longe de casa, por momentos particularmente difíceis, que felizmente se revelaram independentes da minha vontade, mas que me marcaram profundamente no plano humano", disse a atleta.

"De qualquer forma, aprendi muito com essa experiência sobre prudência, responsabilidade individual e o valor das pessoas que me cercam. Agora volto a me concentrar com serenidade e maior determinação na minha carreira esportiva", acrescentou Benedetta Pilato na publicação.

Em nota oficial, a Federação Italiana de Natação condenou o incidente, mas se reservou o direito de avaliar cuidadosamente o assunto.


