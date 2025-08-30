Ex-presidente do parlamento da Ucrânia é morto a tiros em Lviv

O deputado e ex-presidente do parlamento da Ucrânia, Andriy Parubiy, de 54 anos, foi morto a tiros na manhã deste sábado, 30, na cidade de Lviv, no oeste do país europeu. O assassinato foi confirmado pelo presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, em sua conta oficial na rede social X (ex-Twitter).
Na publicação, Zelenski classificou o episódio de "assassinato horrendo", prestou solidariedade aos familiares do parlamentar e afirmou que as autoridades deflagraram uma operação especial para investigar o homicídio e buscar os responsáveis.
"O Ministro do Interior da Ucrânia, Ihor Klymenko, e o Procurador-Geral, Ruslan Kravchenko, acabaram de relatar as primeiras circunstâncias conhecidas do horrendo assassinato em Lviv. Andriy Parubiy foi morto. Minhas condolências à sua família e entes queridos. Todas as forças e meios necessários estão envolvidos na investigação e busca pelo assassino", declarou Zelenski.
O prefeito de Lviv, Andriy Sadovyi, também prestou condolências em seu canal no Telegram e informou que a prioridade agora é encontrar o assassino e conhecer as circunstâncias do crime.
"Trata-se de uma questão de segurança em um país em guerra, onde, como vemos, não existem lugares absolutamente seguros", declarou.
Apesar da declaração de Sadovyi, as autoridades não confirmaram se o assassinato tem alguma relação com a guerra contra a Rússia.
prender "criminosos armados que representam maior perigo". Diante do plano de ação, o prefeito informou aos moradores e visitantes da cidade que haverá mais patrulhas e bloqueios na cidade e possíveis verificações de veículos e documentos.
Andriy Parubiy ocupou a presidência do parlamento ucraniano entre 2016 e 2019. Em 2014, ocupou o cargo de secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, período em que apoiou operações contra os separatistas pró-Rússia no leste do país.
Andriy Parubiy atuava como deputado pelo European Solidarity, partido liderado por Petro Poroshenko, uma das principais figuras de oposição ao presidente Zelenski.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.