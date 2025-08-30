Ex-presidente do parlamento da Ucrânia é morto a tiros em Lviv

O deputado e ex-presidente do parlamento da Ucrânia, Andriy Parubiy, de 54 anos, foi morto a tiros na manhã deste sábado, 30, na cidade de Lviv, no oeste do país europeu. O assassinato foi confirmado pelo presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, em sua conta oficial na rede social X (ex-Twitter).

Na publicação, Zelenski classificou o episódio de "assassinato horrendo", prestou solidariedade aos familiares do parlamentar e afirmou que as autoridades deflagraram uma operação especial para investigar o homicídio e buscar os responsáveis.

"O Ministro do Interior da Ucrânia, Ihor Klymenko, e o Procurador-Geral, Ruslan Kravchenko, acabaram de relatar as primeiras circunstâncias conhecidas do horrendo assassinato em Lviv. Andriy Parubiy foi morto. Minhas condolências à sua família e entes queridos. Todas as forças e meios necessários estão envolvidos na investigação e busca pelo assassino", declarou Zelenski.

O prefeito de Lviv, Andriy Sadovyi, também prestou condolências em seu canal no Telegram e informou que a prioridade agora é encontrar o assassino e conhecer as circunstâncias do crime.

"Trata-se de uma questão de segurança em um país em guerra, onde, como vemos, não existem lugares absolutamente seguros", declarou.

Apesar da declaração de Sadovyi, as autoridades não confirmaram se o assassinato tem alguma relação com a guerra contra a Rússia.

prender "criminosos armados que representam maior perigo". Diante do plano de ação, o prefeito informou aos moradores e visitantes da cidade que haverá mais patrulhas e bloqueios na cidade e possíveis verificações de veículos e documentos.

Andriy Parubiy ocupou a presidência do parlamento ucraniano entre 2016 e 2019. Em 2014, ocupou o cargo de secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, período em que apoiou operações contra os separatistas pró-Rússia no leste do país.

Andriy Parubiy atuava como deputado pelo European Solidarity, partido liderado por Petro Poroshenko, uma das principais figuras de oposição ao presidente Zelenski.