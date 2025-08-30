DGABC
DGABC

Sábado, 30 de Agosto de 2025

Esportes Titulo

Preterido após chegadas de João Pedro e Estêvão ao Chelsea, Nkunku acerta com o Milan

30/08/2025 | 09:30



O Milan anunciou, neste sábado, a contratação do atacante francês Christopher Nkunku, ex-Chelsea, que assinou um acordo por cinco anos. O clube italiano vai desembolsar cerca de 37 milhões de euros (R$ 234,7 milhões) pelo atleta de 27 anos.

"O AC Milan tem o prazer de anunciar a contratação definitiva de Christopher Nkunku, do Chelsea. O atacante francês assinou contrato com o clube até 30 de junho de 2030", anunciou a equipe de Milão. "Ele vestirá a camisa 18."

Nkunku, que também atua como meia-atacante, anotou 18 gols em 62 partidas pelo Chelsea nas duas últimas temporadas, após se destacar no RB Leipzig, da Alemanha, e no Paris Saint-Germain, onde foi formado. Ele anotou o gol na prorrogação contra o Benfica, nas oitavas de final do Mundial de Clubes, que ajudou o time inglês a avançar - e conquistar o título da competição, disputada em junho e julho, nos Estados Unidos.

Apesar de sua habilidade nas disputas individuais e da velocidade com a bola, Nkunku perdeu espaço no elenco do técnico Enzo Maresca com as chegadas dos brasileiros Estêvão e João Pedro para o ataque. O treinador também conta com Cole Palmer, astro da equipe, como principal meia ofensivo. "Christo é um profissional fantástico, mas é difícil encontrar minutos para ele (jogar)", disse Maresca na sexta-feira.

Após estrear no Campeonato Italiano com derrota em casa para a recém-promovida Cremonese, o Milan se recuperou, nesta sexta-feira, com uma vitória por 2 a 0 sobre o Lecce.


