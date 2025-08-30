Árbitro paralisa jogo da Copa Paulista por 48 minutos para decidir pênalti e expulsão

O União São João avançou às quartas de final da Copa Paulista, ao vencer o Noroeste por 3 a 0, nesta sexta-feira, no Estádio Dr. Hermínio Ometto, em Araras. O time reverteu uma derrota por 1 a 0, na ida, em Bauru. Entretanto, a decisão ficou marcada por uma confusão da arbitragem.

Aos 15 minutos do primeiro tempo, o União São João já havia aberto o placar, com Bruno Miguel. O time estava novamente no ataque, quando o atacante Luan (ex-Palmeiras e Cruzeiro) dividiu com o goleiro do Noroeste. O árbitro Rodrigo Gomes Paes Domingues apontou pênalti e expulsou o goleiro Jeferson Romário, do Noroeste.

Os visitantes protestaram. O jogo não foi reiniciado, enquanto jogadores das duas equipes discutiam com o árbitro e com o assistente Alex Alexandrino. A Copa Paulista passa a contar com VAR apenas a partir das quartas de final.

A discussão continuava. O goleiro reserva Wendell chegou a entrar na partida, substituindo o zagueiro Hygor Ribeiro. Com o clima mais tenso, o placar já marcava 24 minutos quando agentes da Polícia Militar entraram no campo para fazer a segurança da equipe de arbitragem.

Aos 27 minutos, Domingues assinalou impedimento na origem da jogada, situação relatada por Alexandrino. A nova decisão revoltou, agora, os atletas do União São João. Com razão, já que o começo do lance partiu de um jogador do Noroeste.

A expulsão de Jeferson Romário foi anulada, assim como a substituição para o ingresso do goleiro reserva. Mas o jogo não foi retomado diante das reclamações. O quarto árbitro Fernando Bartz Guedes passou a explicar a situação aos atletas do Noroeste, que se reuniram com a comissão técnica. Os demais integrantes da equipe de arbitragem se reuniam no campo decidindo como seguir.

Aos 59 minutos, foi oficialmente decidido que o jogo continuaria, e as equipes iniciaram o aquecimento. O cronômetro marcava 62 minutos quando a partida foi retomada. Entretanto, a decisão foi recuar na mudança de decisão e continuar com a marcação do pênalti. Assim, a expulsão do goleiro do Noroeste e a substituição subsequente voltaram a valer.

Rafael Tanque converteu a cobrança. Com 2 a 0, o União São João avançava às quartas de final. A partida, que começou às 19h, teve o primeiro tempo encerrado quase 20h40, com 97 minutos corridos.

O jogo terminou às 21h52. Antes disso, o Noroeste tentou reagir, no segundo tempo. Os dois times demonstravam dificuldades físicas. Mas o União São João ainda fez o terceiro, com Léo Machado, aos 46 minutos da segunda etapa.

A súmula da partida ainda não foi divulgada. O time de Araras ainda não sabe quem enfrentará nas quartas de final. Os duelos são definidos pela classificação geral, dependendo das campanhas de cada time.

Em nota, a Federação Paulista de Futebol lamentou a situação (veja na íntegra abaixo). "Em respeito aos dois clubes envolvidos no jogo, atletas, comissões técnicas, diretorias e torcedores, a FPF se desculpa publicamente pela confusão gerada pela arbitragem no jogo", diz a federação, que afastou a equipe de arbitragem.

Oitavas de final da Copa Paulista

União São João 3 x 0 Noroeste (placar da ida: 0 x 1)

Sábado, 30 de agosto

Portuguesa Santista x Oeste - 15h - (1 x 0)

São José x São Bento - 16h - (1 x 1)

Grêmio Prudente x São Caetano - 16h - (0 x 0)

XV de Piracicaba x Araçatuba - 18h - (0 x 1)

Domingo, 31 de agosto

Monte Azul x Francana - 10h - (1 x 1)

Primavera x Paulista - 15h - (0 x 1)

Segunda-feira, 1º de setembro

Comercial x Inter de Limeira - 20h - (0 x 1)

Veja a nota da FPF na íntegra

A Federação Paulista de Futebol vem a público lamentar profundamente a atuação da equipe de arbitragem na partida desta sexta-feira (29), entre União São João e Noroeste, válida pela Copa Paulista Sicredi 2025.

Em respeito aos dois clubes envolvidos no jogo, atletas, comissões técnicas, diretorias e torcedores, a FPF se desculpa publicamente pela confusão gerada pela arbitragem no jogo.

A FPF informa que o quarteto de arbitragem da partida foi afastado de suas atividades e que já foi iniciada apuração dos fatos em Araras, para elucidar o ocorrido, diante da inconcebível atuação e falta de procedimento da equipe escalada para a partida.