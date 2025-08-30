DGABC
Sabalenka derrota canadense e garante vaga nas oitavas de final do US Open

29/08/2025 | 22:38
Número 1 do ranking mundial, a belarussa Aryna Sabalenka garantiu vaga nas oitavas de final do US Open, nesta sexta-feira, ao derrotar a canadense Leylah Fernandez, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/2), em 1h40 de jogo.

Sabalenka volta à quadra em Nova York no domingo, quando terá pela frente a espanhola Cristina Bucsa, que eliminou a belga Elise Mertens, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/3.

Diante de Fernandez, Sabalenka conseguiu uma quebra de serviço no quarto game do primeiro set, que acabou decisiva para a sua vitória na parcial por 6/3.

O segundo set foi bastante equilibrado. As tenistas mantiveram seus saques, levando a decisão para o tie-break. A partir daí, Sabalenka se impôs na disputa e somou quatro quebras de serviço, contra apenas uma de Fernandez. Com isso, a melhor jogadora da atualidade fechou a partida com 7/2.

Atual vice-campeã do US Open e número 4 do ranking mundial, a norte-americana Jessica Pegula também se garantiu nas oitavas, ao derrotar a belarussa Victoria Azarenka, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5 em 1h38.

Já a italiana Jasmine Paolini, número 7 do mundo, caiu diante da checa Marketa Vondrousova em dois sets: 7/6 (7/4) e 6/1.


