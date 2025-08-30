DGABC
DGABC

Sábado, 30 de Agosto de 2025

Economia

ABBAAS: fintechs investigadas pela Polícia são exceção e não representam o setor

29/08/2025 | 19:33
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Associação Brasileira de Banking as a Service (ABBAAS) divulgou nota na noite desta sexta-feira, 29, apoiando as operações da Polícia Federal e da Receita Federal que investigam o uso indevido de serviços financeiros por organizações criminosas, mas ressalta que é preciso evitar generalizações.

"As empresas investigadas são exceções e não representam o setor fintech, que atua com inovação e inclusão, dentro da legalidade", destaca nota da ABBAAS, ressaltando que as fintechs são um "ecossistema essencial à transformação financeira do Brasil".

"O setor financeiro brasileiro é robusto, seguro e inovador, com papel crucial na inclusão financeira de milhões de brasileiros", destaca a nota. O texto observa que a ampla maioria das instituições do setor segue "rígidos padrões de compliance, sob fiscalização do Banco Central".

"A ABBAAS considera acertada a instrução normativa da Receita Federal que exige das fintechs o reporte de informações. É fundamental seguir com o aprimoramento de regras de integridade e monitoramento".

Para manter o avanço na inovação financeira, o texto observa que é essencial "equilibrar segurança e inovação, com regulação responsável".


