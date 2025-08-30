A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,26%

Pontos: 141.422,26

Máxima de +0,94% : 142.379 pontos

Mínima de -0,03% : 141.000 pontos

Volume: R$ 23,17 bilhões

Variação em 2025: 17,57%

Variação no mês: 6,28%

Dow Jones: -0,2%

Pontos: 45.544,88

Nasdaq: -1,15%

Pontos: 21.455,55

Ibovespa Futuro: +0,33%

Pontos: 144.170

Máxima (pontos): 144.755

Mínima (pontos): 142.870

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 38,51

Variação: +0,42%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,08

Variação: +0,49%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,84

Variação: +0,3%

Ambev ON

Preço: R$ 12,44

Variação: +1,55%

Petrobras ON

Preço: R$ 33,71

Variação: +0,69%

Vale PNA

Preço: R$ 55,50

Variação: +0,18%

BRF SA ON

Preço: R$ 20,66

Variação: +3,77%

Vale ON

Preço: R$ 55,50

Variação: +0,18%

Itausa PN

Preço: R$ 11,23

Variação: +0,45%

Global 40

Cotação: 744,546 centavos de dólar

(28/8/2025)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4210

Venda: R$ 5,4220

Variação: +0,29%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,55

Venda: R$ 5,65

Variação: +0,02%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4258

Venda: R$ 5,4264

Variação: +0,28%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5200

Venda: R$ 5,6210

Variação: -0,16%

- Dólar Futuro (setembro)

Cotação: R$ 5,4260

Variação: +0,11%

- Euro

Compra: US$ 1,1683 (às 18h00)

Venda: US$ 1,1688 (às 18h00)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3420

Venda: R$ 6,3440

Variação: +0,44%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4800

Venda: R$ 6,5710

Variação: -0,06%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, 0,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.516,10 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +1,2%