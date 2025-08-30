Jefté revela 'choque' com interesse do Palmeiras e cita salto na carreira: 'Quero ser visto'

Apresentado oficialmente nesta sexta-feira pelo Palmeiras, o lateral-esquerdo Jefté usou a sinceridade ao conversar com a imprensa pela primeira vez desde que chegou ao clube. Revelado pelo Fluminense, o atleta estava no futebol escocês e disse que foi pego de surpresa quando soube do interesse da equipe paulista.

"Foi algo que me pegou de surpresa sim. Até o meio do mês passado, não sabia que o Palmeiras tinha interesse em mim. Quando meus representantes falaram, fiquei chocado, não imaginava. Daí disse que queria vir de qualquer maneira", afirmou o jogador.

Apesar de ter sido apresentado nesta sexta, Jefté já fez a sua estreia pelo clube. Ele esteve em campo na vitória de 3 a 0 sobre o Sport, mas entrou nos minutos finais da partida no lugar do uruguaio Piquerez, seu concorrente direto por uma vaga na lateral-esquerda.

Na entrevista, ele aproveitou para apresentar suas características ao torcedor palmeirense. "Meu jogo é bastante ofensivo, sou um lateral que gosta de atacar. Na minha estreia deu para ver um pouco isso. Tive umas duas bolas para mostrar que gosto de atacar espaço. Mas a primeira função é sempre marcar", disse.

Jefté disse ainda ser um grande admirador do técnico Abel Ferreira. Feliz por ter sido indicado pelo comandante português, espera agora corresponder à expectativa. "Ele é um técnico que eu gosto bastante e fiquei feliz quando soube que ele me queria aqui. É gratificante estar aqui e espero aprender bastante com ele", comentou.