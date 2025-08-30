DGABC
Sábado, 30 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Morgan Stanley diz estar 'ativamente engajado' com Fed para definir capital de estresse final

29/08/2025 | 18:04
O Morgan Stanley afirmou que permanece "ativamente engajado" com o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para alcançar um requisito final de capital no âmbito do colchão de capital de estresse antes da data efetiva de 1º de outubro de 2025, determinada pelo BC. Em comunicado, o banco informou que o Fed continuava revisando o pedido do Morgan Stanley para um ajuste para baixo desse parâmetro.

O anúncio ocorre em meio ao anúncio pelo Fed de exigências finais de capital individual para grandes bancos americanos. O banco central manteve a exigência mínima em 4,5% para todas as instituições e fixou o stress capital buffer em pelo menos 2,5%, de acordo com os testes de estresse anuais.

Enquanto pares como Bank of America (BofA), Citigroup e JPMorgan Chase já tiveram suas exigências finais publicadas, o caso do Morgan Stanley permanece em aberto. Segundo o Fed, a decisão sobre o pedido de reconsideração da instituição será anunciada até 30 de setembro.


