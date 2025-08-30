Milan marca dois gols no segundo tempo, derrota o Lecce e se reabilita no Campeonato Italiano

Com dois gols marcados no segundo tempo, o Milan decretou a sua primeira vitória no Campeonato Italiano após estrear com derrota. Nesta sexta-feira, a equipe rubro-negra venceu o Lecce por 2 a 0, fora de casa, e somou seus primeiros pontos no torneio. Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic foram os artilheiros do confronto.

O jogo apresentou um primeiro tempo bastante tenso, com as duas equipes centralizando o duelo no meio-campo. Mesmo assim, a melhor oportunidade da etapa inicial foi do Milan. Ruben Loftus-Cheek arriscou um chute dentro da área, mas o goleiro Falcone fez a intervenção.

Na volta do intervalo, o Milan apresentou uma estratégia mais ofensiva e passou a ameaçar a defesa do Lecce. Aos 15 minutos, Santiago Giménez aproveitou um cruzamento na área e estufou a rede rival. No entanto, após revisão do VAR, o gol foi anulado.

Seis minutos depois, no entanto, o placar realmente foi inaugurado. Ruben Loftus-Cheek mostrou oportunismo e, de cabeça, colocou a bola no canto direito, abrindo a vantagem de 1 a 0 no placar, aos 21 minutos.

O Lecce se abriu em busca de uma reação e acabou pagando caro pela ousadia. Aos 41, Christian Pulisic aproveitou uma sobra de bola dentro da área, arriscou o arremate e fez 2 a 0 para os visitantes, garantindo o resultado positivo.

O Milan volta a jogar pelo Italiano no próximo final de semana. Em busca da segunda vitória seguida, a equipe do treinador Massimiliano Allegri recebe o Bologna no próximo domingo. Já o Lecce busca a reabilitação, no mesmo dia, visitando o Atalanta.

No outro jogo da rodada, a Cremonese, que estreou com vitória sobre o Milan, voltou a fazer bonito e derrotou o Sassuolo por 3 a 2. Com 100% de aproveitamento, a equipe de Cremona lidera a classificação com seis pontos, enquanto seu adversário figura na lanterna com duas derrotas.