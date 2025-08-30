DGABC
DGABC

Sábado, 30 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Abimapi esclarece que 50% do panetone exportado pelo Brasil vai para os EUA

29/08/2025 | 17:22
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias, Pães e Bolos Industrializados (Abimapi) esclareceu que mais da metade do panetone brasileiro exportado vai para os Estados Unidos, e não a metade de toda produção brasileira de panetone, conforme informação distribuída na quarta-feira, 27.

A Abimapi estima que 75% dos embarques de panetones brasileiros aos Estados Unidos estão "sob risco" em virtude do tarifaço de 50% imposto sobre produtos brasileiros importados.


