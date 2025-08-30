Arthur é apresentado e diz que volta melhor ao Grêmio e pronto para 'rerguer o clube'

Vivendo uma temporada bastante complicada, com a perda do título Gaúcho para o arquirrival Inter, eliminado na Sul-Americana pelo Alianza Lima e na Copa do Brasil para o modesto CSA, além de lutar contra a queda no Brasileirão, o Grêmio apresentou oficialmente nesta sexta-feira o volante Arthur, que volta ao clube para garantir um fim de ano feliz.
O volante despontou muito bem no clube, há quase oito anos, e foi negociado com o futebol europeu, por onde permaneceu até este ano, com passagens por Barcelona, Fiorentina, Girona e Liverpool antes de chegar à Juventus. Sem espaço atualmente na equipe itlaiana, aceitou proposta para realizar o sonho de voltar a vestir a camisa tricolor, assinou empréstimo até junho de 2026 e chegou dizendo-se pronto para ajudar a "reerguer o Grêmio."
Vindo de tropeço caseiro com o Ceará - empate sem gols - e apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento, na 14ª posição, o time comandado por Mano Menezes tem a dura missão de segurar o embalado líder Flamengo no Maracanã, no domingo, certamente com a estreia de Arthur, já liberado no BID, e agora camisa 29, em alusão à sua idade.
"Estou muito mais maduro que quando saí. Avisei que voltava e estou aqui, muito bem e pronto para ajudar a reerguer o Grêmio. Óbvio que falta um pouco de ritmo de jogo porque não fiz jogos com a Juventus", afirmou o volante, se dizendo um curinga para Mano Menezes. "Me sinto bem para jogar em qualquer função do meio-campo."
A confiança em brilhar é tão grande que até de seleção o reforço falou. "Futebol é jogo após jogo, mas tudo muda muito rápido e a minha principal motivação é fazer as coisas bem aqui no Grêmio. Quero jogar bem aqui e se surgir a possibilidade de seleção, será a realização de um desejo pessoal. Agora é pés no chão e trabalhar para cumprir o objetivo de voltar à seleção brasileira."
Arthur já se colocou à disposição, também, para ser um líder da molecada dentro de campo. Ele disse que sente-se confortável com tal missão. "Foi o meu caminho. Alguém me ajudou e agora no que puder ajudar em prol do Grêmio, farei com a maior felicidade do mundo", afirmou, com um adendo. "Liderança se conquista com atitudes. Poderia chegar e fazer que sou um líder, mas não cola. Isso se mostra dentro de campo, se conquista. Vou me esforçar para dar exemplo".
