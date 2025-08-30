DGABC
DGABC

Sábado, 30 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Dívida Líquida chegou ao maior nível da série histórica em julho, com 63,7% do PIB, diz BC

29/08/2025 | 14:34
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A dívida líquida do setor público consolidado (DLSP) chegou ao pico da série histórica do Banco Central em julho, disse nesta sexta-feira, 29, o chefe do Departamento de Estatísticas da autarquia, Fernando Rocha, em uma entrevista coletiva sobre as estatísticas fiscais do mês passado.

A DLSP como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,8 ponto porcentual entre junho e julho, de 62,9% para 63,7%.

Ao todo, o déficit primário do mês passado adicionou 0,5 ponto à razão, e o pagamento de juros, outros 0,9 ponto. A variação cambial retirou 0,3 ponto, e o crescimento do PIB, 0,4 ponto.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.