Esportes Titulo

Fernando Barrichello, filho de Rubinho, é anunciado pela AIX para a temporada de 2026 da F-3

29/08/2025 | 14:00
Fernando Barrichello, filho de Rubinho Barrichello, foi confirmado nesta sexta-feira como um dos pilotos da AIX Racing para correr na Fórmula 3 a partir da temporada 2026. Aos 19 anos, ele vai se juntar ao já anunciado Yevan David na escuderia. Feliz com a novidade, Fefo, como Fernando também é conhecido, vai ter, no entanto, a sua estreia ainda este ano, já que vai participar da corrida em Monza, válida pela última etapa do calendário.

O passo dado foi comemorado pelo filho do ex-piloto da Ferrari. "Estou extremamente grato por essa oportunidade - muito trabalho duro foi necessário para chegar até este momento! Estou empolgado por me juntar a AIX e lutar por grandes conquistas. Que honra poder representar o nosso Brasil em algo tão grandioso. Vamos com tudo!", disse o jovem piloto por meio de um comunicado.

Fefo é o filho mais novo de Rubinho e iniciou no kart em 2015, quando tinha apenas dez anos. Em 2022, ele seguiu para os monopostos e disputou a Formula 4 Brasil, quando finalizou a competição na sétima colocação na classificação geral.

Ele voltou a participar da F-4 no ano seguinte, mas marcou presença também em provas internacionais ao correr nos Emirados Árabes Unidos e na Espanha.

Em sua nova equipe na Fórmula 3, Fernando Barrichello terá como companheiro Yevan David, piloto nascido no Sri Lanka. Ao comentar a contratação do jovem brasileiro, a cúpula da AIX Racing destacou a habilidade e a determinação do filho de Barrichello.

"Estamos muito empolgados por dar as boas vindas ao Fernando à nossa equipe. Vamos jogá-lo um pouco na foqueira, mas a experiência vai ser inestimável para a preparação para a temporada de. Acredito que podemos desenvolver ainda mais o Fernando e estamos ansiosos pela valiosa contribuição para a equipe", disse o chefe da equipe Kenny Kyrwan.


