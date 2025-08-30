DGABC
DGABC

Sábado, 30 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Think tank propõe que Reino Unido tribute bancos para equilibrar fiscal

29/08/2025 | 13:38
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O think tank Institute for Public Policy Research (IPPR, na sigla em inglês) sugeriu nesta sexta-feira, 29, que o governo do Reino Unido imponha novos impostos sobre bancos para ajudar a equilibrar as contas públicos.

Em estudo divulgado nesta sexta, o IPPR propõe que o governo tribute os juros gerados por reservas que os bancos mantêm no Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), para compensar as perdas que a autoridade monetária enfrenta como resultado do programa de relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês).

Outra abordagem que o IPPR propõe é que o governo deve instar o BoE a revisar e gerenciar melhor as implicações fiscais de suas políticas. "Em particular desacelerando o ritmo da reversão do afrouxamento quantitativo - o chamado aperto quantitativo - e qualquer futuro afrouxamento quantitativo", menciona.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.