Economia

EUA revogam autorizações para Intel e Samsung obter equipamentos dos EUA na China sem licença

29/08/2025 | 13:07



O Departamento de Indústria e Segurança (BIS, na sigla em inglês) dos EUA revogou as autorizações para a Intel, Samsung e SK Hynix obterem equipamentos e produtos dos EUA na China sem licença, de acordo com documento publicado no Federal Register, o Diário Oficial norte-americano.

Na quinta-feira, 28, em outro documento publicado no Federal Register, é mencionada a modificação das ações na investigação da Seção 301 sobre atos, políticas e práticas da China relacionados à transferência de tecnologia, propriedade intelectual e inovação, excluindo de tarifas adicionais determinados produtos da China.

O governo norte-americano decidiu estender novamente, de 31 de agosto para 29 de novembro, certas exclusões tarifárias concedidas a produtos chineses no âmbito da investigação da Seção 301.


