DGABC
DGABC

Sábado, 30 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo

Lula diz que não acompanhará julgamento de Bolsonaro: 'tenho coisa melhor para fazer'

29/08/2025 | 12:56
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 29, que não pretende acompanhar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos outros réus do chamado "núcleo crucial" na ação sobre tentativa de golpe de Estado. "Tenho coisa melhor para fazer", disse em entrevista à Rádio Itatiaia, em Belo Horizonte (MG).

O julgamento da ação penal do golpe pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) terá início na próxima terça-feira, 2, e tem sessões marcadas ao longo de duas semanas.

Lula disse que o que está em análise na Corte não é a "figura" de Bolsonaro. "É o comportamento desse cidadão, que foi presidente da República, em função das denúncias e delações feitas e das provas apuradas pela Polícia Federal. São os autos do processo que vão ser julgados. Se ele cometeu o crime, ele vai se punido. Se ele não cometeu, ele será absolvido e a vida continua", afirmou.

O presidente também reprovou a articulação de parlamentares pela aprovação de um projeto de anistia que poderia beneficiar Bolsonaro. "É uma coisa tão impertinente. Ninguém foi ainda condenado. O homem não foi nem ainda julgado", disse.

Segundo Lula, cabe ao ex-presidente apresentar provas na defesa para provar sua inocência. "Ele que se defenda e prove que é mentira", afirmou. A proposta de anistia, uma das prioridades da oposição, segue parada na Câmara dos Deputados.

Cassação de Eduardo Bolsonaro

O presidente comentou ainda o pedido do filho de Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), para seguir exercendo seu mandato mesmo morando nos Estados Unidos. Ele voltou a defender a cassação do parlamentar.

"Eu já falei com o presidente (da Câmara) Hugo Motta, com vários deputados, que é extremamente necessário cassar o Eduardo Bolsonaro porque ele vai passar para a história como o maior traidor deste País", disse.

"Ele sai do Brasil e vai para os Estados Unidos ficar mentindo sobre o Brasil. Porque as acusações que o (presidente americano Donald) Trump fez ao Brasil para fazer a taxação são todas inverídicas", afirmou Lula.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.