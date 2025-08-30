Atlético-MG anuncia saída de Cuca após maus resultados e revés para Cruzeiro na Copa do Brasil

O Atlético-MG divulgou nesta sexta-feira o fim da passagem de Cuca à frente do elenco profissional. Em suas redes sociais, o clube mineiro informou ainda que, além do treinador, Cuquinha, irmão do comandante, e também auxiliar técnico, deixa a função. A decisão foi tomada após uma reunião com Paulo Bracks, CEO, e Vitor Bagy, diretor de futebol.

A derrota para o Cruzeiro no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil contribuiu para que o técnico fosse demitido. Ele já vinha tendo o trabalho questionado e a sua saída era dada como praticamente certa nos bastidores.

Por meio de nota, Cuca disse entender sua saída e fez um agradecimento geral pelo apoio recebido nesta sua recente passagem. O treinador obteve um aproveitamento de 56% à frente da equipe nos 47 jogos que dirigiu: 22 vitórias, 13 empates e 12 derrotas.

"Entendo a demissão. Acho que ela se justifica pelos últimos resultados no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, perdemos jogadores importantíssimos que nos fizeram muita falta. Agradeço a todos os jogadores pela luta, entrega e parceria que tiveram comigo, sem restrições! Agradeço à comissão técnica e a todo o staff. Obrigado ao Carlos Alberto (Isidoro, supervisor de futebol), Pedro (Moreira, gerente de futebol), Victor e Bracks. À diretoria, meu muito obrigado pela confiança", disse o técnico.

Cuca conquistou o Campeonato Mineiro deste ano. No comunicado, ele mandou uma mensagem para os torcedores lamentando a fase atual da equipe. "Aos torcedores, categoria em que me incluo, fica uma sensação ruim. Queria ser campeão novamente com eles. Tinha muita expectativa na Copa Sul-Americana. Minha alegria era fazê-los felizes. Nada apaga tudo o que fizemos juntos. O Galo sempre estará no meu coração e da minha família. Muito obrigado a todos!", completou.

O clube fez um agradecimento protocolar a Cuca e desejou boa recuperação a ele que, nesta quinta-feira, realizou um procedimento cirúrgico no ombro.