Esta sexta-feira, 29, será marcada por temporais entre o Estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro, enquanto o forte calor predomina sobre áreas do Centro Oeste do Brasil. Na capital paulista, a previsão é de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas de trovoadas, descargas atmosféricas e eventuais rajadas de vento durante as precipitações.

"No Sudeste, o avanço de um cavado meteorológico em níveis médios da atmosfera deve favorecer o retorno das pancadas de chuva. A chuva ganha força e avança a partir do período da tarde sobre o estado mineiro e no sul fluminense, caindo em forma de pancadas. Há risco de chuva forte acompanhada por raios e rajadas de vento em boa parte do interior paulista, centro-sul e oeste mineiro", estima a Climatempo.

A empresa de meteorologia alerta ainda que entre a região Metropolitana de São Paulo, região de Campinas, Vale do Paraíba, litoral norte paulista, sul de Minas e Zona da Mata, além de áreas do centro e sul fluminense, o cenário é de alerta para temporais com raios, ventos e até mesmo queda de granizo.

Nesta sexta-feira, a circulação de ventos trazendo umidade do oceano também traz chuva fraca sobre o leste e litoral de Santa Catarina. "No Paraná, algumas áreas entre o norte e nordeste do Estado podem contar com a ocorrência de pancadas de chuva com moderada a eventual forte intensidade - acompanhadas por raios e trovoadas -, devido ao avanço de algumas instabilidades que atuam sobre o sul de São Paulo", projeta a Climatempo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta para chuvas intensas no Norte do País e aviso para tempestades em trechos do Mato Grasso do Sul, São Paulo e Minas Gerais nesta sexta-feira.

Na região Centro-Oeste, há condições para algumas pancadas isoladas de chuva na região central, leste e nordeste de Mato Grosso do Sul, conforme acrescenta a Climatempo. "Algumas áreas do extremo sul de Goiás também podem contar com a ocorrência de chuva forte com raios no período da tarde", afirma a empresa de meteorologia.

Nas demais áreas, o predomínio continua sendo de tempo firme, com sol e algumas nuvens marcando presença no céu. "Entre a metade norte de Goiás, Mato Grosso e o Distrito Federal, o destaque continua sendo a condição de tempo firme, calor intenso e umidade relativa do ar em níveis críticos", reforça a Climatempo.