Sábado, 30 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Sentimento do consumidor nos EUA cai a 58,2 em agosto, revela pesquisa final

29/08/2025 | 11:11
O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, caiu de 61,7 em julho para 58,2 em agosto, segundo levantamento final divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 29. O resultado veio abaixo do esperado por analistas consultados pela FactSet e da leitura preliminar do mês, ambos de 58,6.

A pesquisa mostrou ainda que as expectativas de inflação em 12 meses avançaram, de 4,5% em julho para 4,8% em agosto, e ficou veio ligeiramente abaixo da leitura preliminar, de 4,9%.

Já para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação teve alta entre um mês e outro, de 3,4% para 3,5%, também aquém do dado preliminar do mês (3,9%).


