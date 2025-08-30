PMI dos Estados Unidos cai a 41,5 em agosto, mostra ISM de Chicago

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) de Chicago caiu entre julho e agosto, de 47,1 para 41,5, segundo pesquisa divulgada pela instituição nesta sexta-feira, 29.
O resultado ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta do indicador a 48,3 neste mês.
A leitura abaixo da barreira de 50 sinaliza contração da atividade econômica.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.