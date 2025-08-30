DGABC
DGABC

Sábado, 30 de Agosto de 2025

Nacional

Além de promotor, empresários e líder do PCC planejavam matar comandante da PM

29/08/2025 | 10:51
O plano de lideranças do PCC e de um grupo de empresários para matar o promotor de Justiça Amauri Silveira Filho também incluía o assassinato de um comandante da Polícia Militar (PM). A articulação foi descoberta na última quarta-feira, 27, pelo Ministério Público de São Paulo. Segundo o MP-SP, o mandante dos crimes é Sérgio Luiz de Freitas Filho o conhecido como "Mijão" ou "Xixi". Ele é apontado como o número 1 do PCC nas ruas.

Foragido há anos, Mijão faz parte da lista dos criminosos mais procurados do Brasil e estaria vivendo na Bolívia, de onde gerencia a logística internacional da cocaína para o Brasil e a Europa.

O objetivo de Mijão e dos empresários era interromper as investigações da Operação Linha Vermelha, que apura crimes de tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa armada ligados à facção. Para cometer o crime, os envolvidos financiaram carro, armamento e a contratação de executores.

Duas pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira, 29. O MP confirmou que as investigações seguem para identificar outros envolvidos no plano e tentar capturar Mijão e demais foragidos.


