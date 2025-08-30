DGABC
DGABC

Sábado, 30 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Nacional Titulo


A passagem de uma nova carga especial gigante que teria início de trajeto pela Rodovia Presidente Dutra nesta quinta-feira, 28, foi adiada em razão de problemas mecânicos detectados no veículo. A informação foi confirmada na manhã desta sexta-feira, 29, pela CCR RioSP.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o conjunto transportador com cerca de 800 toneladas deve ingressar na rodovia no trecho de Guarulhos, na Grande São Paulo, na próxima quinta-feira, dia 4.

Conforme a concessionária, assim que tiver permissão para a passagem, as equipes de Operações da RioSP, uma empresa Motiva, acompanharão o deslocamento do conjunto transportador que circulará até o trecho de concessão da concessionária em Seropédica, no Rio de Janeiro.

Dimensão da carga gigante

O conjunto transportador, que tem 126 metros de comprimento, mais de 6 metros de largura e pesa cerca de 800 toneladas, vai iniciar o deslocamento no entorno do Km 218 da Dutra.

Para realizar a atividade com segurança, a pista expressa e marginal sentido sul (São Paulo) e a pista expressa norte (sentido Rio de Janeiro) serão interditadas por um período para garantir que a carga seja posicionada corretamente e com segurança na pista sentido Rio de Janeiro.

Em razão da dimensão da carga, durante o deslocamento, O equipamento poderá ocupar até duas faixas durante o trajeto. A concessionária orienta os clientes que trafeguem com cautela na rodovia durante essa passagem do veículo.

Deslocamento da primeira carga gigante

A primeira carga a circular na Via Dutra e que está estacionada em um espaço seguro no km 282, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, tem previsão de novo deslocamento para segunda-feira, 1º, às 9 horas.

"A estimativa é que ela circule até o Km 264 e fique estacionada em frente à base operacional da RioSP, em Volta Redonda. Depois, fará um novo deslocamento até o Km 239", acrescenta a concessionária.

O transformador gigante com 135 metros de comprimento e 6 de largura, pesando 800 toneladas, também saiu de Guarulhos em julho e vai seguir pela Dutra até a cidade de Seropédica, no Rio de Janeiro, em um percurso de 354 km.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.