Política Titulo

Não vejo problema em Zema se candidatar à Presidência, diz Lula

29/08/2025 | 10:21
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 29, que não vê problema em uma candidatura do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), à Presidência da República. Em entrevista à Rádio Itatiaia, o chefe do Executivo disparou críticas ao mineiro, declarando que ele não possui "humildade" e passou os oito anos de governo fazendo críticas ao antecessor, o ex-governador Fernando Pimentel (PT).

"Ele pode pleitear ser candidato à Presidência da República, eu não vejo nenhum problema nisso. Ele sabe que se ele tiver 1% de honestidade dentro da cabeça dele, ele sabe que ele recebeu, no meu governo, mais dinheiro do que ele recebeu nos quatro anos do Bolsonaro", disse Lula, que lembrou de ter presidido o País quando o ex-governador Aécio Neves (PSDB), histórico opositor do petismo, comandava o Estado.

Lula disse ainda que não irá privatizar a Companhia Energética Minas Gerais (Cemig) para abater a dívida de Minas Gerais, como está previsto no Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag). "A Cemig jamais será privatizada por mim, ela é uma empresa de excelência. O que ela precisa é ser bem administrada", afirmou.


