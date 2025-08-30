Renda pessoal nos EUA sobe 0,4% e gastos com consumo avançam 0,5% em julho ante junho

A renda pessoal nos Estados Unidos subiu 0,4% em julho ante junho, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 29, pelo Departamento do Comércio do país. O resultado ficou aquém da projeção de analistas consultados pela FactSet, de alta de 0,5%.

Os gastos com consumo nos EUA, por sua vez, avançaram 0,5% no mesmo período. Neste caso, o consenso da FactSet era de alta de 0,6%.