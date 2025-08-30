DGABC
PCE dos EUA sobe 0,2% em julho ante junho e avança 2,6% na comparação anual

29/08/2025 | 10:17
O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,2% em julho ante junho, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 29, pelo Departamento do Comércio do país. Na comparação anual, houve alta de 2,6% em julho. Analistas ouvidos pela FactSet previam acréscimo mensal de 0,2% do PCE e avanço anual de 2,6%.

O núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 0,3% em julho ante junho. A projeção de analistas consultados pela FactSet era de avanço de 0,3%.

Na comparação anual, o núcleo do PCE teve alta de 2,9% em julho. A projeção de analistas consultados pela FactSet era de avanço de 2,9%.

O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).


