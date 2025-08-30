DGABC
Sábado, 30 de Agosto de 2025

Taxas de juros avançam com revide do Brasil contra EUA, fiscal pior e exterior

29/08/2025 | 09:44
Os juros futuros avançam em toda curva na manhã desta sexta-feira, 29, em linha com dólar e rendimentos dos Treasuries, e em meio à decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de autorizar a abertura de processo para aplicação da lei de reciprocidade contra os EUA, o que pode elevar a tensão entre os dois países.

Além disso, o setor público consolidado mostrou déficit maior que o esperado em julho.

Às 9h08 desta sexta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 avançava para 13,980%, de 13,935% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 subia a 13,200%, de 13,135%, e o para janeiro de 2031 avançava para 13,505%, de 13,448% no ajuste de quinta-feira, 28.


